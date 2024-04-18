Названо лучшее удобрение для огромного урожая арбузов

Арбузы известны своей капризностью, поэтому для обеспечения урожая крупных и сочных плодов, важно не забывать о весенней подкормке. С появлением первых цветов и завязей на ягодах наступает время для их подкормки.

Выбор правильных удобрений является ключевым для обеспечения здорового роста арбузов и предотвращения возможного вреда. Об этом рассказывает "Главред".

Чем нужно подкармливать арбузы

Органические и минеральные удобрения жизненно необходимы для этих плодов, особенно фосфорно-калийные, которые обычно вносятся еще осенью.

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Однако, весенняя подкормка также имеет большое значение.

Оптимальным выбором удобрения для арбузов в открытом грунте является использование навоза, куриного помета и древесной золы. Эти органические вещества способствуют увеличению урожайности. Однако каждый вид подкормки имеет свои преимущества и недостатки.

Так, древесная зола богата фосфором, калием и другими полезными элементами, которые способствуют росту и развитию арбузов. Она может обеспечивать растения необходимыми питательными веществами в течение длительного времени. Однако, пепел содержит небольшое количество азота, что может быть недостаточно для формирования зеленой массы растений.

Зато огородники рекомендуют использовать навоз крупного рогатого скота в качестве удобрения, поскольку он содержит достаточное количество азота и калия, что является важным для здорового роста арбузов.

Использование золы в качестве удобрения для арбузов

Древесная зола является ценным источником минералов, которые остаются после сгорания органических материалов. Она известна своим высоким содержанием калия, фосфора и извести, а также содержит около 30 других элементов, полезных для растений.

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Чтобы обогатить сотку земли, нужно распределить около 10 кг древесной золы. Ее следует добавлять во время вспашки, преимущественно в сухом состоянии, перед посевом растений.

Методы ускорения роста арбузов

Чтобы способствовать быстрому развитию арбузов, можно применить несколько эффективных методов. Один из них - регулярное вращение арбузов для равномерного получения солнечного света, но это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить стебель. Также важно удалять лишние плети и своевременно собирать плоды и цветы.

Лучше вырастить один большой и спелый арбуз, чем много маленьких и незрелых.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как вырастить гигантские арбузы на своем огороде.

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