Названы натуральные средства, которые помогут избавиться от надоедливых комаров

С наступлением весеннего тепла и вплоть до поздней осени, рои комаров вторгаются в наши дома, становясь источником раздражения жителей. Для борьбы с этими насекомыми не обязательно использовать химические магазинные средства.

UAportal подыскал для вас экологичный выход из ситуации, который заключается в использовании доступных и недорогих домашних средств для отпугивания комаров. Лимон и гвоздика – это один из самых действенных природных методов, которые вам стоит попробовать.

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Натуральные средства от комаров

Чтобы защитить свой дом от комаров, вам не обязательно прибегать к химическим инсектицидам. Просто разместите на столе, в ванной комнате или на подоконнике тарелки с половинками лимона, которые посыпаны гвоздикой.

Эта комбинация продуктов выступает в роли натурального репеллента, отгоняя комаров своим ароматом. В то же время, лимон и гвоздика наполняют пространство приятным натуральным запахом.

Для борьбы с комарами также можно использовать чеснок. Раздавите 4-5 зубчиков, залейте их литром воды и варите на медленном огне в течение 15 минут, чтобы активизировать высвобождение эфирных масел. После остывания раствора, процедите его и перелейте в распылитель. Обработайте этой жидкостью оконные рамы и москитные сетки, и вы создадите надежный барьер против комаров.

Ранее UAportal рассказывал, что микробиом кожи можно использовать как средство от комаров.

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