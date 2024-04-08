Не допускайте этой ошибки: что нельзя класть в лунку при посадке картофеля

При посадке картофеля многие дачники добавляют определенные подкормки в лунку. Это отличная стратегия, которая увеличивает шансы на хороший урожай. Однако стоит помнить, что не все удобрения являются эффективными для этой цели.

Некоторые средства могут привести к получению урожая мелких клубней вместо крупных овощей. Поэтому следует осторожно подходить к вопросу внесения удобрений в лунку, пишет ProstoWay.

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Какую частую и недопустимую ошибку допускают многие дачники

Добавление древесной золы в лунки при посадке картофеля является популярным методом, но это может быть не лучшей идеей.

Это природное удобрение содержит большое количество кальция, который может препятствовать усвоению картофелем необходимого для него калия, что приводит к снижению его крахмалистости и росту мелких клубней.

Это особенно актуально для щелочных почв, поскольку древесная зола лучше всего подходит для кислых почв.

Также, избегайте использования свежего навоза, поскольку он способствует быстрому росту листьев, но не помогает формированию самих клубней.

Напомним, ранее огородники назвали растения, на месте которых не стоит сажать картофель.

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