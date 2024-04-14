Не портите котлеты: названы ошибки, которые допускают большинство кулинаров
Для многих котлеты являются одним из любимых блюд, ведь они радуют своим вкусом и идеально дополняя как обед, так и ужин. Однако, иногда котлеты не получаются мягкими и пышными, как бы нам хотелось.
Причиной этого является то, что часто повара допускают три основные ошибки, которые приводят к жесткости мясного изделия. Команда UAportal рассказывает о них вместе с Ukr.Media.
Существует несколько секретов для приготовления безупречных котлет, которые удивят вас непревзойденным вкусом и текстурой.
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Обращайте внимание на фарш
Используйте фарш из среднего или грубого помола. Избегайте двойного измельчения или использования блендера, поскольку это может привести к чрезмерной плотности и жесткости фарша.
Хлеб - ваш союзник
Этот продукт многие игнорируют, ведь считают, чтобы он только удешевляет котлеты. Хотя на самом деле хлеб не только делает котлеты более пышными, но и добавляет нежности и сочности. Просто замочите кусочек хлеба в молоке, отожмите и вмешайте в фарш.
В фарше не нужно молоко
Вливание молока непосредственно в фарш может сделать его слишком жидким, что затруднит формирование котлет и сделает их твердыми после приготовления.
Следуя этим простым, но эффективным советам, вы сможете приготовить котлеты, которые непременно удивят вас своей текстурой и вкусом.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, как приготовить секретный "воздушный" фарш для нежных и пышных котлет.
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