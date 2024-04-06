Не спешите класть в корзину: как быстро оценить качество сыра перед покупкой

На полках супермаркетов можно найти множество видов сыров, которые отличаются по сорту и уровню качества. Однако, к сожалению, многие из этих продуктов не являются настоящим сыром, а скорее сырными продуктами.

Разобраться, что является настоящим сыром, а что – сырной подделкой, может быть непросто для обычного потребителя. Команда UAportal вместе с Ukr.Media подготовила несколько советов, которые помогут вам выбрать высококачественный сыр среди большого ассортимента в магазине.

Как выбрать действительно качественный сыр

Основная разница между настоящим сыром и сырным продуктом заключается в их составе. Качественный сыр создают из молока коров, коз или овец, добавляя закваску, коагулянты (например, хлорид кальция) и ферменты для свертывания молока.

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Сыро содержащие продукты же, в основном состоят из растительных жиров. Впрочем, их внешний вид, текстура и цвет могут быть очень похожими на настоящий сыр.

Вы можете определить сырный продукт по его органолептическим свойствам - запаху и вкусу.

Он не имеет характерного сырного послевкусия, и ближе к концу срока годности в нем может появиться горький привкус из-за окисления растительных жиров.

Натуральный сыр всегда имеет молочный, сливочный аромат без посторонних химических запахов.

Поверхность качественного сыра будет однородной, без трещин, гладкой и с легким блеском.

Отметим, что количество и размер отверстий в куске сыра не влияют на его качество и зависят от сорта сыра.

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