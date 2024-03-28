Нежные бабушкины котлеты без мяса: для рецепта нужно всего четыре ингредиента

Чтобы приготовить постные котлеты с рисом и овощами, вам понадобится всего четыре ключевых компонента, а также немного соли и специй. Эти котлеты не только вкусные и ароматные, но и послужат отличным дополнением к любому столу, благодаря их питательной ценности и нежной структуре.

Этим рецептом поделилось NV. Хоть раз попробуйте это блюдо и вы точно не пожалеете.

Как приготовить котлеты из риса и овощей

Нам понадобится:

Картофель - 350 г

Рис – 100 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль, перец - по вкусу

Специи (куркума, паприка, сухой чеснок) – по желанию

Растительное масло для жарки

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Способ приготовления:

Промойте картофель и сварите его в мундирах. В другой небольшой кастрюле приготовьте рис. Нарежьте лук на маленькие кубики и натрите морковь на крупной терке. Обжарьте лук на сковороде до золотистого цвета и добавьте морковь. Тушите до мягкости моркови. Очистите сваренный картофель и натрите его на крупной терке. В картофель добавьте рис, обжаренные овощи, соль, перец и приправы. Смешайте ингредиенты до однородной массы, которая будет легко формироваться в котлете. Сформируйте их и обжарьте с обеих сторон до хрустящей корочки.

Подавайте котлеты горячими для наилучшего вкуса.

Приятного аппетита!

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