Палеонтологическое открытие: ученые обнаружили уникальные останки новорожденных динозавров (фото)

Невероятные находки были сделаны в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, находящихся на юго-востоке Австралии. Эти древние рептилии существовали около 100 миллионов лет назад во время среднего мелового периода.

В те давние времена, Австралия была расположена значительно ближе к южному полюсу, и хотя климат был холоднее по сравнению с современным, он все еще был достаточно мягким для жизни динозавров. Об этом пишет интернет журнал cikavosti.

Обнаруженные рептилии, принадлежали к группе орнитоподов - это были двуногие растительноядные существа, имевшие родство с известным игуанодоном, однако их размеры были значительно скромнее. Вес зрелого животного мог достигать 20 килограммов, в то время, как детеныш на момент рождения имел массу не более 200 граммов. В этих местах ранее уже были найдены останки взрослых особей похожих видов, но это первый случай обнаружения останков очень юных динозавров на территории Австралии, а возможно, и во всем южном полушарии.

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Самые мелкие кости, вероятно, принадлежали тем, кто не успел вылупиться из яйца. Кости чуть большего размера, найденные в штате Виктория, могли принадлежать новорожденным, которые только начали свою жизнь вне яйца и, вероятно, находились недалеко от места своего вылупления. Из-за незначительного возраста и плохой сохранности, точный вид этих динозавров не установлен.

До сих пор не удалось обнаружить сами яйца или их фрагменты. Существует предположение, что они могли быть уничтожены хищниками той эпохи.

Причины гибели молодых динозавров остаются загадкой, но существует версия, что это могло произойти из-за экстремально низких температур. В тот период юго-восточная часть Австралии находилась на широтах, аналогичных современной Гренландии, но в противоположном полушарии.

Более подробную информацию можно найти в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Напомним, ранее мы писали, что в Северной Америке были найдены два новых вида ранее неизвестных науке динозавров.

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