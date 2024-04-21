Почему болеют помидоры: названы наиболее распространенные ошибки, которых нужно избегать

Для того чтобы огородные культуры радовали нас щедрым урожаем, необходимо обеспечить им регулярный полив. Это особенно важно для таких сочных овощей как томаты.

Также необходимо придерживаться правильной техники полива, иначе это может привести к заболеваниям растений, что негативно скажется на количестве и качестве плодов. UAportal вместе с ProstoWay рассказывают о нескольких типичных ошибках, которых следует избегать при поливе томатных грядок, чтобы ваши растения были здоровыми и обильно плодоносили.

1. Температура воды

Не рекомендуется использовать воду непосредственно из колодца или водопровода для орошения грядок. Даже если она кажется теплой на ощупь, для теплолюбивых растений она может быть слишком холодной. Это может привести к стрессу для корневой системы и самого растения, что снижает их иммунитет и увеличивает шансы на развитие болезней. Во избежание ошибок, поливайте растения водой, температура которой приближена к температуре воздуха. Идеально иметь запас воды в бочках для выравнивания температуры.

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2. Интенсивность полива

Различные стадии развития растений требуют разного количества воды. Например, в случае помидоров, с началом периода цветения, необходимо постепенно увеличивать количество воды. А во время плодоношения, важно поддерживать постоянную влажность почвы под растениями.

3. Правильное место полива

Помидоры - это культура, которая требует особого ухода и чувствительна к условиям роста. Поливайте их осторожно, обеспечивая, чтобы вода попадала на почву вокруг растений, но не на сам стебель. Полив непосредственно на корень может привести к вымыванию почвы и спровоцировать болезни. И, конечно, избегайте переувлажнения грядок с томатами, чтобы предотвратить их гниение.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какое растение следует посадить рядом с помидорами, чтобы они были вкуснее.

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