Почему некоторые не могут похудеть: ученые обнаружили редкие генные различия, повышающие риск ожирения в шесть раз

Новое исследование выявило, что два генетических варианта могут иметь значительное влияние на увеличение риска развития ожирения. Согласно мнению специалистов, нечастые формы генов BSN и APBA1 ассоциируются с ожирением у людей старшего возраста, но не влияют на прирост массы тела в детском возрасте.

Эти открытия дают основания ученым считать, что они могут быть на пути к раскрытию нового биологического механизма, вызывающего ожирение. Такую информацию опубликовало издание The Independent.

В новом исследовании, которое охватило генетические профили более 500 тысяч человек из Британского биобанка, ученые установили, что редкие генетические вариации в гене BSN, который иногда называют "Фагот", могут увеличивать шансы на развитие ожирения в шесть раз.

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"Наше исследование выявило два гена, варианты которых оказывают наибольшее влияние на риск ожирения, который мы когда-либо наблюдали. Еще более значимым является то, что вариации "Фагота" связаны с ожирением, которое развивается во взрослом возрасте. Это открывает новые перспективы для понимания связи между генетикой, развитием нервной системы и ожирением," - поделился профессор Джайлс Йео из отдела метаболических заболеваний британского совета по медицинским исследованиям.

Эти же генетические варианты также ассоциируются с повышенным риском развития неалкогольной жировой болезни печени и диабета второго типа. Метаболические нарушения, связанные с этими вариантами 'Фагота', встречаются примерно у одного человека из 6,5 тысяч взрослых в Великобритании, что позволяет предположить, что около 10 тысяч человек могут тщетно пытаться сбросить лишний вес, не зная о своей генетической предрасположенности к ожирению.

"Эти открытия являются очередным доказательством того, как масштабные генетические исследования могут улучшить наше понимание биологических основ заболеваний. Обнаруженные нами генетические варианты в BSN имеют один из самых сильных известных на сегодня эффектов на ожирение, диабет второго типа и жировую болезнь печени, подчеркивая новый биологический механизм, влияющий на аппетит и его контроль," - отметил соавтор исследования, профессор Джон Перри из Кембриджского университета.

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Ожирение остается значительным фактором риска для развития других серьезных заболеваний, включая сердечные болезни и диабет второго типа. Тем не менее, генетические факторы, способствующие склонности к набору веса, до сих пор не изучены до конца.

Исследователи также предполагают, что процессы нейродегенерации, связанные с возрастом, могут влиять на регуляцию аппетита. Следующим шагом в исследовании будет расширение популяционной выборки, чтобы сделать выводы более универсальными, не ограничиваясь только европейцами. Для этого планируется проведение новых исследований с генетическими данными лиц из Пакистана и Мексики.

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