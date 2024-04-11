Покроются удивительным узором: лайфхак для окрашивания пасхальных яиц с помощью риса

Пасхальные яйца, раскрашенные в яркие цвета, стали незаменимым атрибутом праздничного застолья. Этот обычай объединяет семьи, ведь к процессу приобщаются как дети, так и взрослые, а способов придать яйцам праздничный вид просто множество.

Команда UAportal подготовила для вас лайфхак по окрашиванию яиц с использованием риса. Попробуйте этот метод хоть один раз, и вы непременно захотите повторить его на следующие пасхальные праздники.

Читайте также: Окрашивание пасхальных яиц пшеном, чтобы победить при "христосовании"

Как покрасить пасхальные яйца с помощью риса

Чтобы воспользоваться этим оригинальным способом, вам понадобится всего несколько простых ингредиентов. Приготовьте несколько пакетов для замораживания продуктов, примерно 2-4 стакана дешевого риса на пакет, а также краситель вашего любимого цвета для каждой порции.

Сначала возьмите один из пакетов и насыпьте в него нужное количество риса, добавьте краситель на ваш выбор. Тщательно перемешайте, чтобы рис равномерно покрылся красителем.

Далее, сварите яйца до твердого состояния и поместите их по одному в подготовленные пакеты с рисом. Убедитесь, что яйца полностью погружены в смесь риса с красителем.

В завершение, оставьте пакеты с яйцами на три часа. За это время они покроются не только ярким цветом, но и получат уникальный узор.

Также предлагаем вам узнать о покраске яиц в зеленый и салатовый цвета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал!