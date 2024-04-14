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Рецепты

Понадобится всего два ингредиента: рецепт вкусного домашнего мороженого

Анастасия Крыщук

Понадобится всего два ингредиента: рецепт вкусного домашнего мороженого

Приближается тепло и летний сезон, а это значит, что время мороженого не за горами. Хотя это лакомство всегда можно найти в магазине, но конечно лучше приготовить его самостоятельно. Так будет и вкуснее, и полезнее, и полезнее.

UAportal предлагает вам сделать домашнее мороженое, для которого нужно всего два компонента. Этим рецептом поделились на Instagram-странице "healthyddiary".

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Как приготовить банановое мороженое

Нам понадобится:

  • банан - 2-3 шт;
  • сливки - 20-30 мл;

Способ приготовления:

  1. Очистите бананы и порежьте их на кусочки.
  2. Поместите на ночь в морозилку.
  3. На следующий день выньте бананы, добавьте к ним сливки и взбейте смесь блендером до однородности.

Готовое мороженое можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать мороженое на любой вкус из йогурта.

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