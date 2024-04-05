Разоблачаем фальсификат: как проверить, действительно ли качественное масло вы потребляете

Сливочное масло - продукт, без которого трудно представить наш кулинарный мир. Аппетитные бутерброды, ароматная выпечка, нежные соусы - все это невозможно приготовить без качественного сливочного масла. Поэтому важно уметь отличать натуральный продукт от подделки.

Существует несколько признаков высококачественного продукта, которые легко обнаружить, пишет rbc.ua. Также существуют способы, которые помогут вам определить фальсификат.

Каким должно быть натуральное масло

Высококачественное масло должно содержать только натуральные ингредиенты и животные жиры. Поэтому, настоящее масло не может быть дешевым.

Натуральное масло из коровьего молока обычно имеет светло-желтый или белый цвет. В летнее время его цвет может быть более насыщенным желтым, чем в холодное время года.

Читайте также: Как легко и быстро размягчить масло

Масло должно иметь однородный цвет и отсутствие каких-либо посторонних запахов или привкусов.

Как проверить масло на натуральность

Вкус. Аутентичное масло отличается насыщенным сливочным вкусом и легкостью при глотании. Если после употребления остается ощущение пленки во рту, особенно после питья воды, это может свидетельствовать о ненатуральности продукта.

Замораживание. При замораживании, качественное масло не разрезается, а крошится. Оно также не будет мягким для намазывания на хлеб.

Тепло. При комнатной температуре, натуральное масло мягкое, но не образует капель воды, в отличие от подделок.

Кипяток. В горячей воде натуральное масло быстро растворяется, оставляя жировой слой на поверхности. Если же масло распадается на мелкие хлопья, это признак подделки.

Напомним, ранее нутрициолог рассказал как сливочное масло влияет на здоровье.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!