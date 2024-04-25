Рискуете привлечь тараканов: какие комнатные растения лучше не держать дома

Многие украинцы пытаются вывести тараканов из собственного дома, не задумываясь о первопричине их появления, а это является большой ошибкой. Оказывается, виновниками этой проблемы могут быть некоторые комнатные растения.

Многие женщины очень любят различные домашние растения, особенно те из них, которые имеют небольшие размеры и завораживают своей красотой, например орхидеи, герань или фиалки. Однако, не всем известно, что определенные виды могут стать причиной появления в доме тараканов, известных своей скоростью и надоедливостью. Выгнать этих незваных гостей из дома бывает крайне непросто, поэтому лучше заранее ознакомиться с перечнем растений, которые могут вызвать такие неприятности, чтобы избежать будущих хлопот, пишет Ukr.Media.

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Оказывается, такие растения как фитония, верес, бамбук и папирус могут стать идеальной средой для размножения тараканов. Более того, даже популярная среди многих орхидея также может вызвать лишние проблемы. Именно поэтому с этими комнатными культурами стоит быть аккуратнее, постоянно проверять потайные углы и в случае чего прибегать к неотложным мерам. Не следует забывать, что тараканы могут появиться в доме по разным причинам, включая их любовь к остаткам пищи в мусорных баках. Они также предпочитают влажные места, поэтому важно поддерживать сухость умывальника.

Что касается мусора, то оптимально его выбрасывать не реже чем каждые три-четыре дня, чтобы не привлекать вредителей. В случае, если в жилье все же забрались "нежелательные гости", эффективными будут домашние средства, ведь покупные химикаты часто бывают не такими гуманными и не всегда эффективными. Хорошими помощниками в борьбе против тараканов станут нашатырный спирт и борные шарики. Кроме того, разнообразные эфирные и другие ароматические масла также могут быть полезными, поскольку вредители не переносят сильных ароматов, которые обычно приятны для людей.

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