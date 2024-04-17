Секреты хорошего урожая: огородники рассказали когда и как сажать тыкву

С наступлением мая начинается время для высаживания тыкв. Эти растения не требуют особого ухода, однако следует защищать их от ночных весенних заморозков.

Для того чтобы получить богатый урожай тыкв, важно обеспечить им надлежащие условия выращивания и правильный полив. Об этом пишет ProstoWay.

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Тыквы можно сеять сразу непосредственного в грунт. Они требуют достаточно освещения и тепла для развития. Рекомендуемое расстояние между растениями составляет не менее 60 сантиметров, поскольку их раскидистые листья и стебли требуют значительного количества питательных веществ.

Оптимально, когда на каждый квадратный метр приходится только один тыквенный стебель. Поливать тыквы нужно раз в неделю до появления первых плодов, а дальше - уменьшить частоту полива до раза в две недели, чтобы избежать растрескивания тыкв из-за избытка влаги. Также важно избегать излишней влажности на поверхности земли, ведь это может привести к гниению плодов.

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