Будет хорошо расти: названы лучшие дни для высадки кукурузы

Кукуруза, которая когда-то добралась до Украины из Мексики, известна своим богатством витаминов различных групп. Это, а также ее неприхотливость в выращивании, сделало ее крайне популярной среди сельскохозяйственных культур.

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Огородники с опытом хорошо знают, что ключ к получению щедрого урожая и крупных початков кукурузы заключается в выборе оптимального времени для ее посадки. Незаменимым помощником для этого является лунный календарь, который указывает лучшие дни для посева, рассказывает NV.

Когда сажать кукурузу согласно лунному календарю

В случае, когда температура почвы в вашем районе достигает 12 градусов или выше уже в начале весны, существует возможность посева кукурузы непосредственно в грунт в апреле.

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Оптимальными днями для этого, согласно лунному календарю, являются: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26 числа.

Если же почва еще не достаточно прогрета, лучше отложить посев до мая, когда будут благоприятные дни: 22, 23, 24, 30, 31. В июне же рекомендованы даты для посадки кукурузы: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Как правильно высаживать кукурузу

Перед посадкой следует заранее спланировать место для кукурузы, оставляя не менее полуметра расстояния между ней и другими растениями, а также придерживаться минимальной ширины междурядий в 100 см.

Для подготовки участка необходимо удалить все сорняки и тщательно перекопать землю. Отберите для посева только здоровые семена, отбросив поврежденные зерна.

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За пять дней до высаживания разложите семена на солнце или в теплом месте для просушки. Перед посадкой замочите семена в фунгицидном растворе.

При выкапывании лунок обеспечьте, чтобы их глубина была около 7 см. Наполните их водой и дайте ей пропитаться в землю, после чего можно высаживать несколько зерен в каждую лунку и засыпать их землей. После посадки почву следует снова полить.

Дополнительно можно накрыть участок пленкой, которую следует снять, когда кукуруза начнет прорастать.

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