Секреты шеф-поваров: когда солить шашлык, чтобы он не был жестким и сухим

Начинается теплый период весны, идеально подходящий для отдыха на природе и пикнике. Возможно ли представить себе этот период без ароматного шашлыка? Конечно же, нет.

Шашлык всегда имел свои кулинарные уловки, которые нужно обязательно знать для удачного и вкусного блюда. Команда UAportal подготовила для вас советы, когда лучше солить шашлык, чтобы не упустить мясо.

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Существуют разные взгляды относительно того, когда лучше солить мясо для шашлыка. Некоторые считают, что соль следует добавлять в конце маринования, поскольку она может вытянуть из мяса ценные соки. Однако, если использовать качественную морскую соль, то можно смело солить маринад с самого начала.

Морская соль растворяется медленнее, поэтому она постепенно и осторожно насыщает мясо вкусом, но при этом нужно не забывать регулярно перемешивать маринад для равномерного распределения соли.

Если же у вас есть только обычная мелкая соль "Экстра" или соль среднего помола, то лучше добавить ее за 30 минут до начала приготовления. Однако, опытные шашлычники рекомендуют посыпать соль на уже готовое мясо, чтобы не разочаровать гурманов и сохранить идеальную консистенцию и вкус блюда.

Напомним, ранее мы рассказывали о проверенных рецептах маринадов для шашлыка.

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