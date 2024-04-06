Секреты шеф-поваров: простой трюк, который поможет сделать незабываемую картофельную корочку

Жареный картофель - это блюдо, которое не требует сложных усилий, однако всегда остается любимицей многих ценителей вкусной еды. Это так же легко, как и приготовление пюре из картофеля.

Иногда приготовление идеального жареного картофеля может быть вызовом: он может получиться рассыпчатым, недостаточно хрустящим или, наоборот, слишком твердым. Но существует легкий способ, который обеспечит вам идеальный результат. Этим нехитрым трюком, который поможет вам получить вкусную и хрустящую жареную картошку, поделится команда UAportal вместе с Ukr.Media.

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Малоизвестный, но эффективный метод приготовления картофеля заключается в использовании муки. Она действует как защитный барьер, придавая картофелю хрустящую текстуру снаружи, при этом сохраняя нежность внутри. Перед началом, убедитесь, что картофель, нарезанный соломкой, хорошо высушен с помощью кухонных полотенец, чтобы избавиться от избытка влаги, которая может препятствовать созданию идеальной корочки.

Далее, переложите картофель в миску, обсыпьте мукой и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно покрыла картофель. После этого картофель можно обжаривать на хорошо разогретой сковороде с маслом.

Другие советы для вкусного картофеля:

Выбирайте масло с высоким порогом дымления, такое как рафинированное подсолнечное или оливковое.

Не переполняйте сковороду, разложите картофель ровным слоем.

Не переворачивайте картофель слишком часто, дайте ему равномерно зарумяниться.

Не закрывайте сковороду во время жарки.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить жареный картофель, который будет радовать вас идеальной хрустящей корочкой и нежным ароматным содержимым.

Напомним, ранее мы уже писали, как сделать жареный картофель еще аппетитнее.

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