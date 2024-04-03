Секреты выращивания огромной капусты: опытные городки рассказали, когда и как сажать ее на рассаду

Капуста известна своими высокой питательной ценностью и богатством витаминов. Этот овощ широко используется в питании, как в сыром, так и в приготовленном виде. Однако для того, чтобы успешно вырастить капусту, необходимо знать некоторые важные нюансы.

При планировании посадки капусты из рассады, UAportal вместе с сайтом "Яркая клумба" советует обратить внимание на оптимальное время для этого. Оно зависит от сорта капусты и климатических условий. Обычно в более теплых регионах посадку совершают в марте, тогда как в более холодной местности – в апреле.

Сначала необходимо сосредоточиться на подготовке семян к посадке. Их размещают на влажной ткани, которая лежит на плоской поверхности, и оставляют там на один день для прорастания. После этого семена нуждаются в высушивании.

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Для посева нужна почва с легкой структурой и достаточной рыхлостью. Смесь для выращивания состоит из торфа, дерновой земли и песка. Можно также добавить небольшое количество компоста, древесной золы и минеральных удобрений.

Начинаем процесс посева: размещаем одно зернышко на каждый квадратный сантиметр почвы. Засыпаем их слоем субстрата толщиной в один сантиметр. Важно обеспечить влажность верхнего слоя почвы, поэтому после посева следует слегка увлажнить семена.

Первые всходы появятся примерно через 1,5-2 недели. В дальнейшем рекомендуется проветривать рассаду для укрепления ее иммунитета. В случае недостаточного естественного освещения в помещении, где будут стоять будущие овощи, следует использовать специальные лампы.

Регулярно увлажняйте рассаду, когда замечаете, что поверхность почвы стала сухой. Кроме того, слабые сеянцы следует удалять, а почву обрабатывать раствором марганцовки для предотвращения распространения болезней.

Напомним, ранее огородники назвали овощи, которые нельзя сажать на месте свеклы.

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