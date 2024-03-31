Сладкий секрет огородников: как одна ложка сахара может значительно увеличить урожай

Каждый хозяин хочет увидеть на своем участке щедрый урожай, особенно после тяжелого труда, проведенного в саду или на огороде. Специалисты рекомендуют использовать один простой и проверенный способ.

Если сезон цветения не удовлетворил ожиданий, следует воспользоваться способом наших бабушек и дедушек - ложкой с сахаром. В таком случае она играет роль приманки для пчел, которые отвечают за опыление цветов, что способствует увеличению урожайности. Как это работает, рассказывает ТСН.

Читайте также: Когда можно высаживать огурцы в почву, чтобы получить хороший урожай

Как правильно использовать ложку с сахаром

Приманка для пчел готовится следующим образом: необходимо взять две столовые ложки гранулированного белого сахара и растворить их в одной столовой ложке теплой воды. Полученную смесь переносят в маленькую емкость. Это может быть крышка или старая ложка.

Подкормку для пчел оставляют в укромном месте на огороде или в саду рядом с цветочными грядками, кустами или фруктовыми деревьями.

Такой метод подходит для использования не только весной. Он может быть применен в течение всего лета и даже осенью. Пчелам точно понравится такое лакомство, они будут чаще летать к вам на участок, садиться на цветы и опылять их. Это, в свою очередь, приведёт к хорошему урожаю овощей, фруктовых деревьев и ягодных кустов.

Раньше мы рассказывали, что положить в лунку при посадке помидоров, чтобы они росли вдвое быстрее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !