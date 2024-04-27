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В какой день лучше всего мыть окна перед Пасхой: что говорят народные приметы

Анастасия Крыщук

В какой день лучше всего мыть окна перед Пасхой: что говорят народные приметы
Какой день перед Пасхой выбрать для мытья окон. Источник: freepik

Один из лучших моментов для мытья окон в доме – это один из дней накануне Пасхи. В это время открываются двери для привлечения радости, счастья, удачи и благополучия в ваш дом.

Наши предки считали, что лучи солнца, проникающие в дом через оконное стекло именно в этот период, способствуют изгнанию из дома негатива, бед и проблем. Об этом пишет Gazeta.ua.

Прежде чем начать мытье, чтобы избежать ссор и конфликтов в семье, важно закрыть окна. Только после этого можно безопасно браться за наведение чистоты в доме. Рекомендуется начинать мытье окон изнутри помещения, а затем перейти к внешней части.

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Во время процесса мытья стекол стоит представлять, как вы удаляете всю негативную энергию и впускаете в комнаты вместе с солнечными лучами только позитив, достаток и счастье.

Какой день выбрать для мытья окон

Лучшее время для очистки окон перед Пасхой – Чистый четверг. Также можно провести эту домашнюю работу в понедельник перед праздником.

Однако категорически запрещено браться за мытье окна в Страстную пятницу.

Ограничения по уборке перед Пасхой:

  • Не рекомендуется мыть окна женщинам в состоянии беременности, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.
  • Не стоит мыть окна во время дождя, чтобы не привлечь неудачи и проблемы в семью.
  • Не начинайте мытье стекол после захода солнца, чтобы не лишить дом благосостояния и счастья.

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Как привлечь в дом достаток во время мытья окон

Чтобы обеспечить финансовое благополучие в доме, рекомендуется мыть окна весной перед Пасхой по следующим правилам:

  1. Очищайте окна с помощью ткани красного цвета, это будет способствовать привлечению богатства в ваш дом. Однако избегайте использования тряпки из старой одежды, чтобы избежать потери процветания. Если вы стремитесь к обогащению, не скупитесь на покупку красной ткани специально для мытья окон.
  2. Добавьте немного корицы к воде. Это создаст в доме приятный аромат, который привлекает деньги.
  3. Используйте воду, настоянную на монетах золотого цвета или золоте. Это поможет вам приумножить свой материальный достаток. После завершения мытья окон оставьте монетки на подоконнике, а воду вылейте под плодовое дерево рядом с домом. Не тратьте эти монеты, они станут вашим финансовым талисманом до следующего мытья окон.

Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в Пасхальной корзине.

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