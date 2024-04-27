В какой день лучше всего мыть окна перед Пасхой: что говорят народные приметы

Один из лучших моментов для мытья окон в доме – это один из дней накануне Пасхи. В это время открываются двери для привлечения радости, счастья, удачи и благополучия в ваш дом.

Наши предки считали, что лучи солнца, проникающие в дом через оконное стекло именно в этот период, способствуют изгнанию из дома негатива, бед и проблем. Об этом пишет Gazeta.ua.

Прежде чем начать мытье, чтобы избежать ссор и конфликтов в семье, важно закрыть окна. Только после этого можно безопасно браться за наведение чистоты в доме. Рекомендуется начинать мытье окон изнутри помещения, а затем перейти к внешней части.

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Во время процесса мытья стекол стоит представлять, как вы удаляете всю негативную энергию и впускаете в комнаты вместе с солнечными лучами только позитив, достаток и счастье.

Какой день выбрать для мытья окон

Лучшее время для очистки окон перед Пасхой – Чистый четверг. Также можно провести эту домашнюю работу в понедельник перед праздником.

Однако категорически запрещено браться за мытье окна в Страстную пятницу.

Ограничения по уборке перед Пасхой:

Не рекомендуется мыть окна женщинам в состоянии беременности, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

Не стоит мыть окна во время дождя, чтобы не привлечь неудачи и проблемы в семью.

Не начинайте мытье стекол после захода солнца, чтобы не лишить дом благосостояния и счастья.

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Как привлечь в дом достаток во время мытья окон

Чтобы обеспечить финансовое благополучие в доме, рекомендуется мыть окна весной перед Пасхой по следующим правилам:

Очищайте окна с помощью ткани красного цвета, это будет способствовать привлечению богатства в ваш дом. Однако избегайте использования тряпки из старой одежды, чтобы избежать потери процветания. Если вы стремитесь к обогащению, не скупитесь на покупку красной ткани специально для мытья окон. Добавьте немного корицы к воде. Это создаст в доме приятный аромат, который привлекает деньги. Используйте воду, настоянную на монетах золотого цвета или золоте. Это поможет вам приумножить свой материальный достаток. После завершения мытья окон оставьте монетки на подоконнике, а воду вылейте под плодовое дерево рядом с домом. Не тратьте эти монеты, они станут вашим финансовым талисманом до следующего мытья окон.

Напомним, мы уже писали, что обязательно должно быть в Пасхальной корзине.

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