Вкус, который удивит: рецепт голубцов без мяса, которые будут исчезать со стола
Постные голубцы с грибной начинкой не уступают классическим мясным по вкусу. Их приготовление аналогично традиционному рецепту, однако мясо заменяется грибами.
Для этого блюда нужны всем знакомые ингредиенты: свежая капуста, грибы, рис и овощная заправка. Мы вместе с ТСН делимся с вами вкусным рецептом.
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Как приготовить грибные голубцы
Нам понадобится:
- капуста белокочанная 1 шт.
- шампиньоны 500 г
- рис 150 г
- лук репчатый 2 шт.
- томатная паста 1 ст. л.
- морковь 1 шт.
- чеснок 1 зубчик
- перец болгарский сладкий 1 шт.
- перец черный молотый
- лавровый лист 1 шт.
- приправа грибная
- соль
- растительное масло
Способ приготовления:
- Сначала промойте капусту, отделите листья и срежьте с них утолщение. Затем залейте их горячей водой на пару минут. После этого извлеките листья, но сохраните воду для дальнейшего тушения голубцов.
- Рис сначала хорошо промойте под проточной водой. Затем поместите его в кастрюлю, залейте водой в пропорции 1 к 2 относительно риса. Доведите до кипения, посолите и варите около десяти минут, после чего высыпьте на дуршлаг.
- Нарежьте лук и грибы на мелкие кусочки. Поджарьте лук на разогретой сковороде, затем добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости.
- В большой миске смешайте вареный рис с поджаренными грибами и луком, добавьте молотый перец, любимые специи и соль по вкусу.
- Теперь можно формировать голубцы: на лист капусты кладите начинку, заворачивайте ее, закрепляя края листа внутри, чтобы начинка не выпадала.
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Для овощной заправки:
- Мелко нарежьте лук и чеснок, затем натрите морковь на крупной терке и порежьте соломкой болгарский перец. На разогретом растительном масле на сковороде подрумяньте лук с чесноком, после чего добавьте морковь и томатную пасту. Влейте 100 мл бульона из капусты и тушите в течение пяти минут. Затем добавьте в массу болгарский перец, хорошо перемешайте и продолжайте тушить еще три минуты.
- В глубокий сотейник с толстыми стенками выложите слой капустных листьев, сверху добавьте немного соуса. Затем разместите слой голубцов, каждый из которых покройте овощным соусом. Залейте все капустным бульоном и тушите на слабом огне от 25 до 30 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тушеные голубцы, чтобы они были мягкие и понравились детям.
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