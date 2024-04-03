Вы можете даже не догадываться, что они живут рядом: как проверить дом на наличие клопов

В вашем доме, кроме маленьких насекомых в крупе и тараканов, которые могут появиться на кухне, существует риск появления других незваных обитателей – постельных клопов. Они могут стать настоящей напастью, ведь от них не так-то просто избавиться.

Что хуже, иногда хозяева даже не подозревают об их существовании в своем жилище. Как обнаружить этих скрытых вредителей, рассказывает Ukr.Media.

Как проверить дом на наличие клопов

Проверка спального места. Совершите тщательный осмотр мест, где клопы чаще всего поселяются, в частности матрасов и кроватей. Обратите внимание на швы и укромные уголки, где могут прятаться паразиты, а также на любые темные пятна, которые могут быть их экскрементами или следами крови.

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Проверка щелей. Клопы часто маскируются в швах между плитами, в области плинтусов, в обшивке и в других труднодоступных местах. Осмотрите все потенциальные тайники, включая щели в стенах, полу и мебели.

Осмотр мебели. Внимательно проверьте всю мебель, особенно ту, что расположена неподалеку от кровати. Паразиты могут жить под обивкой мебели или в соединениях деревянных элементов.

Инспекция электроприборов и розеток. Не игнорируйте электроприборы и розетки, ведь вредители могут использовать их как укрытие, особенно если они находятся близко к кровати или дивану.

Применение липких лент и ловушек. Размещение липких лент или специальных ловушек может помочь выявить клопов. Рекомендуется устанавливать их под кроватью и в других местах, где могут прятаться паразиты.

Ранее эксперты назвали лучший способ избавиться от постельных клопов.

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