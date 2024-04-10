Здоровье вашего четвероногого друга: кинологи рассказали, сколько времени ежедневно нужно выгуливать собаку

Специалисты по кинологии советуют владельцам собак уделять время для полноценных прогулок со своими четвероногими друзьями, которые должны длиться не менее двух часов. Это важно для поддержания здорового метаболизма домашних любимцев.

Также они отмечают необходимость включения тренировочных упражнений во время этих прогулок для развития навыков и здоровья животных. Об этом рассказывает Ukr.Media.

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Для поддержания здорового обмена веществ у собак, короткие прогулки по пять минут утром и вечером не являются достаточными. В общем, следует стараться выделить около двух часов в день для активностей с вашим четвероногим другом. В это время вы можете просто прогуливаться или позволить собаке заниматься своими естественными потребностями. Однако, важно также уделить несколько коротких периодов - по две, три или пять минут - для тренировки команд и дисциплины, как рекомендуют специалисты.

Эксперты также отмечают, что регулярные тренировки являются ключевыми для развития послушания у собаки, особенно в случаях, когда необходимо быстро реагировать на команды владельца в критических ситуациях, например, когда нужно немедленно остановиться, подойти или прекратить какое-то действие. Тренировки на специализированной площадке для дрессировки, где собака может научиться преодолевать различные препятствия, также очень полезны.

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