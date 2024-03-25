Зеленый, белый, голубой: три варианта трендового маникюра 2024
Зеленый, белый, голубой: три варианта трендового маникюра 2024
С наступлением весны хочется обновление не только в гардеробе, но и в маникюре. Какие же тренды будут актуальны в 2024 году? Модницам предлагают обратить внимание на яркие и свежие цвета. Также в тренде будут рисунки. Об этом пишет Радиотрек.
- Белый рисунок:
- Изящный и нежный белый растительный узор на пастельном фоне – отличный выбор для весеннего маникюра.
- Вы можете сделать акцент на одном-двух ногтях, оставив остальные однотонными.
- Голубой цвет:
- Этот цвет – настоящий фаворит весны 2024 года.
- Украинские мастера нейл-дизайна предлагают разные варианты маникюра с голубым акцентом.
- Например, два ногтя можно сделать розовыми или молочными и добавить на них растительный узор в тон основном голубом оттенке.
- Другой интересный вариант – абстракция в черном и голубых тонах с талью.
- Зеленый цвет:
- Еще один весенний цвет, дающий простор для фантазии.
- Сочетайте зеленый с черными растительными орнаментами, волнистыми, ломаными и ровными линиями.
- Стиль "разные руки" также будет актуален: на одной руке ногти зеленого цвета, а на другой – белого, с зелеными листьями и черными и белыми линиями.
Кроме этих трендов, обратите внимание на:
- Французский маникюр с цветным или омбре-переходом.
- Минималистичный дизайн с точками, линиями, геометрическими фигурами.
- Маникюр с отрицательным пространством.
- 3D-элементы, например, бульонки, стразы, жемчуг.
Самое главное – выбирайте маникюр, который вам нравится и подчеркивает ваш стиль.
Напомним, мы уже писали, как сделать маникюр в стиле old money.
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