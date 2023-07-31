Большая удача или несчастье: что ''магическое'' полнолуние 1 августа принесет всем знакам зодиака

Во вторник, 1 августа, будет необычное полнолуние – оно совпадет с суперлунием, когда Луна находится в ближайшей точке к Земле и выглядит яркой и огромной. Пройдет полнолуние под знаком Водолея и принесет большие перемены. Узнайте, что ждет именно вас!

Овен (20 марта – 19 апреля)

Одинокие Овны, скорее всего, встретят свою вторую половинку благодаря кому-то из друзей. Им нужно быть открытыми к новым знакомства – полнолуние принесет много позитива и радости.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам полнолуние сулит завидные успехи на работе. Это время достижений и славы. Стоит максимально использовать возможности, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

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Близнецы могут отправиться в незабываемое приключение – рожденные под этим знаком будут мотивированы пробовать что-то новое и расширять свой кругозор.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раков ждут перемены в личной жизни и финансовом положении. Им нужно правильно распределять свои средства, иначе уроженцы знака могут столкнуться с большими проблемами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Это будет счастливое время для Львов, особенно для одиноких, – этот огненный знак встретит свою вторую половинку. Те, кто уже состоит в отношениях, могут решиться на брак или пополнение в семье.

Дева (23 августа – 21 сентября)

Этот земной знак должен более серьезно относиться к своему здоровью – как психическому, так и физическому. Девам предстоит многое сделать во время полнолуния, возможны большие неприятности.

Весы (22 сентября 22 октября)

Одинокие Весы заведут интересные знакомства, которые имеют все шансы перерасти в бурный роман. Хорошие новости получат и те, кто уже давно в отношениях.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Главной целью Скорпионов будет ремонт дома и сосредоточение внимания на семье. Уроженцы знака отлично проведут время с близкими.

Стрелец (22 ноября – 20 декабря)

Огненный знак зодиака вступит в самую продуктивную фазу года в августе. Стрельцы будут полны идей, которые касаются работы, но еще важнее то, что они вскоре смогут отправиться в путешествие.

Козерог (21 декабря – 19 января)

В финансовом плане это лучшее время для Козерогов. Вы будете усердно работать и пожинать плоды своих усилий: вероятно, получите повышение или, возможно, даже выиграете в лотерею.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Полнолуние 1 августа находится в доме Водолея, а значит, это время проявления этого воздушного знака зодиака. Водолей обретет уверенность и силу, необходимые для осуществлении всех личных и профессиональных мечтаний.

Рыбы (19 февраля – 19 марта)

Этот мечтательный водный знак должен сделать перерыв. Рыбы могут чувствовать себя немного истощенными. Стоит расслабиться, чтобы восстановить энергию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.