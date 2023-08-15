Четыре знака зодиака могут осуществить все мечты в новолуние: их ждет большая удача

Новолуние, которое состоится 16 августа 2023 года, будет особенным временем для четырех уроженцев зодиакального круга. По словам астрологов, эти люди невероятно интуитивны и эмоционально чувствительны, им следует развивать свои экстрасенсорные способности, но это еще не все. Дата новолуния окажется для них магической и принесет большую удачу.

Рыбы

Вам не нужно смотреть в календарь, чтобы узнать, когда приближается новолуние, вы обладаете интуитивной духовной мудростью. По мере того, как растет луна, ваши эмоции растут, и вы страдаете от бессонницы . С другой стороны, в новолуние вы видите пророческие сны и знаки от Вселенной. Вами управляет Нептун, планета мечты¸ а значит, в новолуние возможны кардинальные перемены. Прислушайтесь к себе – и заветные желания сбудутся.

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Скорпион

Как любознательный знак зодиака, вы одержимы разными мистическими вещами. Вас привлекают карты таро, астрология и, конечно же, новолуние. Вы гордитесь своей безошибочной интуицией, которая, проявляется сильнее всего, когда Луна активна. Во время полнолуний и новолуний вы можете осуществить самые сокровенные мечты. Регулярная работа с фазами Луны сделает вас сильным ясновидящим. Разблокируйте свою способность предсказывать события.

Рак

У вас сильная интуиция – вы можете видеть других насквозь. Луна делает из вас сентиментального человека, который вдохновляет окружающих красотой своей души. Это новолуние станет для вас особенным, потому что изобилие постучится в дверь. И речь идет не только о финансовом успехе. Одинокие имеют все шансы найти настоящую любовь.

Стрелец

Вы ищете сильных ощущений, которые углубят вашу духовность, и черпаете свою мудрость из древних культур, путешествуя по миру. Луна заставляет вас предаваться страстным философским спорам о смысле жизни. Вы заинтригованы неизвестным, и у вас есть ее поддержка, чтобы лететь туда, куда вы хотите, чтобы выполнить миссию, которую вы чувствуете в своем сердце. Ваши цели сбудутся быстрее благодаря этому новолунию – так что действуйте.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.