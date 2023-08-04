Четыре знака зодиака обречены на проблемы с деньгами: богатства им не видать

Говорят, что счастье не в деньгах, но многие стремятся к богатству. Однако у кого-то больше шансов разбогатеть, а другим постоянно не везет с деньгами. По словам астрологов, это частично связано со знаком зодиака: Стрельцам, Львам, Козерогам и Скорпионам не суждены "легкие" деньги.

Стрелец

Стрельцы мечтают о материальном достатке, но такая жизнь им не писана. Они часто меняют работу, потому что им становится скучно. Уроженцы знака не ориентируются на зарплату при выборе места работы, поскольку им важнее коллектив, и склонны к участию в азартных играх. Это становится причиной финансовых проблем.

Лев

Львам также определенно не везет с деньгами. Хотя люди под этим знаком могут много работать и хорошо зарабатывать, средства у них не задерживаются. Львы любят роскошь – дорогая одежда, автомобили и гаджеты быстро опустошают их кошелек.

Видео дня

Козерог

Козерогам вряд ли удастся разбогатеть. Люди под этим знаком избегают тяжелой работы и тратят все заработанные деньги. не задумываясь. Уроженцы знака живут одним днем, их не волнует завтрашний день, и они не считают правильным откладывать что-либо на будущее.

Скорпион

Скорпионы, как и Козероги, любят веселиться и жить настоящим моментом. Их финансы в основном тратятся на вечеринки и развлечения. Люди под знаком Скорпиона спускают все деньги без угрызений совести сразу после получения зарплаты. Однако в конце месяца они обычно начинают просить деньги у родственников.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.