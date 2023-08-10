Четыре знака зодиака разбогатеют до конца августа: начнется ''белая полоса''

Период до конца августа 2023 года окажется благоприятным в финансовом плане для четырех уроженцев зодиакального круга. Их ждет продвижение по карьерной лестнице, рост доходов и щедрые подарки. По словам астрологов, в списке счастливчиков – Львы, Козероги, Водолеи и Рыбы.

Лев

Уроженцы этого знака зодиака преуспеют в финансовых делах. Львы добьются отличных результатов на работе, за что получат приличное вознаграждение. Кроме того, прибыль принесут ранее сделанные инвестиции. Однако не стоит сразу же тратить лишние деньги – лучше отложить хотя бы часть суммы.

Козерог

Козероги – очень трудолюбивые люди, и в августе удача будет на их стороне. Уроженцы знака могут рассчитывать на дополнительные денежные средства. Возможно, им дадут премию на работе, на которую они совсем не рассчитывали, или же близкие порадуют щедрым подарком.

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Водолей

Водолеи притягивают деньги, как магнит. Уроженцы знака обычно полны сил и берутся за самые сложные задачи, что приносит положительные результаты. Водолеи в последний месяц лета могут совершить карьерный рывок и занять должность, о которой давно мечтали.

Рыбы

Рыбы в августе испытают много жизненных перемен. Уроженцы знака могут рассчитывать на продвижение по службе и более высокую заработную плату. На работе оценят их достижения, что откроет перед Рыбами новые перспективы. Для них начнется "белая полоса", когда все начинания будут успешными.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.