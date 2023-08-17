Эти два знака зодиака могут предчувствовать беду: они обладают особой силой

Способность "предвидеть" будущее не всегда является положительной чертой, ведь приносит грусть и тревогу. По словам астрологов, только два знака зодиака могут заранее понимать, какие неприятности ждут их или близких. Речь идет о Скорпионах и Рыбах.

Скорпион

Скорпион обладает развитой интуицией, он хорошо читает людей и их намерения, поэтому предвидит плохие новости. Однако неизбежные события тяжело сказываются на нем. Уроженцы знака могут страдать от депрессии и чувства вины.

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Рыбы

Рыбы славятся своей чувствительностью, воображением и интуицией. Им случается видеть будущее как в ярких, так и в темных тонах. Однако они помнят больше негативных фактов. Поэтому сильнее чувствуют плохие новости . Это приносит много беспокойства и стресса. Рыбы являются вестниками плохих новостей, надеясь обратить события вспять, но судьба не щадит их.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.