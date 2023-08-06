Эти знаки зодиака получат большие деньги: им судьбой предписано богатство

Многие мечтают о безбедной жизни, чтобы была возможность реализовать все свои желания. Однако астрологи утверждают, что звездами начертано богатство лишь пяти счастливчикам, которых судьба направляет на правильный путь: деньги сами идут к ним в руки.

Больше всего шансов разбогатеть у Тельцов, Львов, Дев, Скорпионов и Козерогов. Это связано в том числе и с особенностям их характера – умением настойчиво идти к цели, предвидеть развитие ситуации, и с благосклонностью звезд.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы известны своей решимостью, настойчивостью и навыками отличного управления финансами. Уроженцы знака бережливы, предусмотрительны и обладают способностью накапливать богатство.

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Лев (23 июля – 22 августа)

Львы обладают лидерским характером и харизмой, которые способствуют финансовому успеху. Они амбициозны, самоуверенны и нацелены на достижение высоких должностей, что может принести им финансовую выгоду.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы, как правило, точны, практичны и организованы. У них хорошие навыки планирования и управления финансами, которые могут помочь им достичь финансовой стабильности.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы обычно очень решительны и страстны. Они могут быть готовы рисковать и принимать смелые финансовые решения, которые принесут им успех и богатство.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги амбициозны, дисциплинированы и трудолюбивы. У них есть сильная мотивация для достижения профессионального успеха, который может привести к хорошим финансовым результатам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.