Эти знаки зодиака рождены счастливчиками: остальные могут им только завидовать

Удача непостоянна, но если одни люди жалуются на невезение, то другим все дается без особых усилий. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака – только пять уроженцев зодиакального круга одарены судьбой более щедро, чем другие.

Лев

Этот прирожденный лидер обладает харизмой, которая притягивает к нему не только людей, но и счастливые события. Управляемые Солнцем Львы излучают сильную энергию и заражают окружающих радостью. Именно влияние Солнца приносит им необыкновенное счастье, оптимистический взгляд на мир и умение использовать все возможности. Они рождаются счастливчиками, которые оказываются в нужное время в нужном месте и пользуются тем, что дарит судьба.

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Стрелец

Стрелец – бесстрашный искатель приключений. Он полон смелости и фантазии, что любит фортуна. Под защитой Юпитера, планеты расширения и изобилия, Стрелец привлекает процветание. Уроженцев знака обычно ждут неожиданные встречи и удивительные возможности. Готовность к новым впечатлениям и склонность к риску заставляют судьбу благосклонно смотреть на действия этих людей.

Овен

Овен – еще один прирожденный счастливчик. Люди этого знака предприимчивы и полны решимости добиться успеха. Им свойственна смелость, уверенность в себе и креативность, что позволяет найти выход из любой ситуации. Судьба, несомненно, благоволит им, облегчая достижение успеха. Управляемые Марсом, планетой действия и энергии, они бесстрашно идут на риск, чтобы воспользоваться возможностями, которые могут больше не представиться.

Близнецы

Близнецам везет в плане интересных встреч. Поскольку о них заботится Меркурий, планета общения и интеллекта, Близнецы – мастера общения и умеют заводить интересные контакты. Они чрезвычайно гибки, что позволяет им легко адаптироваться к различным ситуациям. Уроженцы знака всегда пользуются неожиданными возможностями.

Водолей

Водолеи – мечтатели и бунтовщики, которых любит фортуна. Они верят в силу судьбы и привлекают к себе благоприятные обстоятельства. Поскольку о них заботится Уран, планета, покровительствующая переменам, Водолеи проявляют свои желания с первой мысли, благодаря чему их легче реализовать. Им сопутствует светлая полоса, затрагивающая различные стороны жизни. О них можно сказать, что они рождены в рубашке и что бы они ни решили, это должно увенчаться успехом. В этом помогают нестандартный подход к решению проблем и вера в удачу.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.