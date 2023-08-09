Это будет большой удар: сентябрь принесет плохие новости трем знакам зодиака

Сентябрь 2023 года быстро приближается – и не для всех это сулит хорошие новости. По словам астрологов, трех уроженцев зодиакального круга ждет череда испытаний. Первый месяц осени окажется для них худшим временем в году. В зоне риска – Девы, Близнецы и Рыбы.

Дева

Последствия решений Дев вернутся к ним бумерангом – и это будет очень болезненно. Недавно уроженцы знака подвели очень близкого человека, который был их самой большой опорой. Хоты сделано это было непреднамеренно, расплаты не избежать. Удача покинет Дев, а конфликты со второй половинкой перейдут красную черту. От уроженцев знака отвернется любимый человек, и переубедить его будет непросто. Это практически невыполнимая задача!

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Близнецы

У Близнецов есть одна особая проблема – они редко мирятся с тем, что чужое мнение может отличаться от их собственного. Хотя может показаться, что они все воспринимать на лету, на самом деле уроженцы знака очень закрытые и мыслят стереотипно. На этот раз они перегнут палку и столкнутся с последствиями. В сентябре они почувствуют, что их мнение не имеет значения ни для кого, кроме них самих. Это будет крайне неприятно! Они потеряют людей, которые были близки.

Рыбы

Рыбы в течение длительного времени не контролировали свои эмоции, выплескивая негатив на окружающих. Они буквально извели всех, кто был рядом, и в сентябре уроженцев знака остановят. Они получат урок, который станет для них ударом и заставит сменить модель поведения. Также Рыбам грозят проблемы на работе и финансовые трудности. Им лучше пересмотреть траты и позаботиться о некой сумме на черный день.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.