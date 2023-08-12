Этот тест расскажет о вас все! Выберите одно сердце на картинке – и узнайте, чего вам не хватает в отношениях

Не бывает идеальных людей, как не бывает вечно идеальных отношений. Взаимопонимание в паре зависит от умения искать компромиссы, признавать ошибки и двигаться дальше. Однако если возникает ощущение, что что идет не так, но трудно разобраться, что именно, прийти на помощь может психологический тест.

Посмотрите на шесть сердец выше и выберите одно из них, которое первым привлечет ваше внимание. Этот выбор покажет, чего вам не хватает в ваших отношениях.

Сердце №1

Есть много признаков того, что вам не хватает места в отношениях. Вам нужно больше свободы и времени для себя. Вы не можете и не хотите полностью посвятить себя партнеру. У вас также есть другие цели и мечты. Вы устали от постоянного присутствия другого человека.

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Вы чувствуете себя загнанными в угол, кажется, что партнер слишком сильно вас контролирует, не доверяет вам и требует слишком многого. Эта ситуация становится все более утомительной и невыносимой.

Сердце №2

Ваши отношения, вероятно, скучны. Рутина изматывает и медленно, но верно убивает любовь и интерес к другому человеку. Вы устали от повторяющихся шаблонов. Вам нужно некоторое разнообразие, острые ощущения.

Вы чувствуете, что эти отношения перестали развиваться и больше не приносят вам никакой пользы. Это вызывает усталость и раздражение.

Сердце № 3

Чего вам больше всего не хватает, так это интереса и внимания со стороны вашего партнера. Вы часто чувствуете, что вы менее важный человек в этих отношениях, что вас игнорируют.

Вам кажется, что между вами нет равенства, вы ниже. Ваши потребности, ожидания и чувства не так важны. Первую скрипку играет кто-то другой, и вы должны ему аплодировать и подчиняться.

Сердце № 4

Даже если вы находитесь в отношениях, вы упускаете главное – любовь. Вы не чувствуете, что другой человек действительно любит вас. У вас создается впечатление, что вы идете по жизни в одиночестве и несете всю тяжесть этих отношений на собственных плечах.

Вы думаете, что много отдаете и ничего не получаете взамен. Вам нужно больше интереса и внимания со стороны другого человека. Вы хотите, чтобы вас убеждали в любви к вам все время и разными способами.

Сердце № 5

Вы не чувствуете себя привлекательным и желанным человеком для своего любимого или возлюбленной. Вам не хватает искры страсти. Вы хотите снова почувствовать бабочек в животе и волнение, просто думая о другом человеке. Вероятно, вы уже находитесь на этапе стабильных, длительных отношений.

Вы знакомы так давно, что иногда относитесь к партнеру скорее как к другу. В долгосрочной перспективе такая ситуация может разрушить отношения. Любовь сгорает, если мы не заботимся о том, чтобы разжечь огонь.

Сердце № 6

Вам не хватает чувства безопасности и стабильности в отношениях. У вас создается впечатление, что вы идете по зыбкой земле и в любой момент можете споткнуться. Каждый день вас сопровождают неуверенность и множество сомнений.

Ваши отношения довольно бурные, что в долгосрочной перспективе тяжело переносить. Вы хотите покоя сейчас, потому что хаос вокруг вас начинает вас утомлять и беспокоить.

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