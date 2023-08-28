Этот знак зодиака – главный лжец во всем гороскопе: он никогда не признает вину

Люди этого знака зодиака буквально прирожденные лжецы. Даже когда их уличат в неискренности, они не признают своей вины. Они манипулируют и обманывают, чтобы не раскрыть свою истинную сущность. Все из-за их комплексов и недоверия к людям. Гороскоп указывает, что для представителей этого знака зодиака ложь – специализация.

Хотя на первый взгляд люди, рожденные под знаком зодиака Козерог, кажутся серьезными и чрезвычайно зрелыми, на самом деле они очень сложны. Они прячут истинные чувства за маской безразличия и не терпят критики своего мнения.

Козероги очень недоверчивы к другим людям и боятся раскрыть свои слабости. Вот почему они прячутся за своим "защитным щитом". Козероги лгут, когда это окупается. Хотя они и считают себя говорящими правду, на самом деле все совсем наоборот.

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Люди под этим знаком зодиака сами создают свою реальность и правила, которые отклоняются от социальных норм. Поэтому Козероги часто скрывают правду, манипулируют или даже лгут ради собственной выгоды. В какой-то момент они сами запутаются, что реально, а что — плод их воображения.

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