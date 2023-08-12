Этот знак зодиака ждет настоящая ''буря'': осенью судьба бросит ему вызов

Осень 2023 года станет временем перемен для одного уроженца зодиакального круга – его ждет не только внутренняя трансформация, но и выход из зоны комфорта. Это может касаться работы и личной жизни. Осень заставит его принять решения, которые определят будущее, и выбор окажется нелегким.

По словам астрологов, судьба бросит вызов Львам, и им нужно достойно справиться с трудностями. Уроженцам знака придется столкнуться со своими страхами и преодолеть их. После достаточно успешного лета они вдруг поймут, что некоторым панам уже не сбыться.

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Самоуверенность и привязанность к роскоши, которые характеризуют Льва, должны будут отойти на второй план. Уроженцы знака могут потерять работу, которая приносила им стабильный доход, и это заставит перейти к экономии. Однако у Львов будет выбор: они могут либо впасть в уныние и разочароваться во всем, либо воспринять проблему как возможность и найти место получше.

Если уроженцы знака проявят терпение и настойчивость, то выйдут из трудностей более сильными. Если – высокомерность, урок судьбы окажется очень болезненным. Львам грозят проблемы в отношениях со второй половинкой, которые могут завершиться расставанием.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.