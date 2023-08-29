Голубая Луна 30 августа принесет большие перемены: чего ждать от суперлуния и о каких запретах нужно знать

Голубая Луна, которая взойдет в ночь на среду, 30 августа, является энергетически сильным явлением, которое многим подарит шанс преобразить жизнь. Суперлуние в знаке Рыб сулит пробуждение скрытых талантов, новые возможности, но в то же время вызывает сильные эмоциональные "качели".

По словам астрологов, Голубая Луна может стать "холодным" душем для тех, кто привык смотреть на мир в розовых очках – столкновение с реальностью вызовет не самые приятные ощущения, но будет важным уроком. Больше всего почувствуют влияние суперлуния уроженцы знака зодиака Телец.

Голубая Луна, которая по цвету будет обычной, но названа так из-за известной фразы на английском языке Once in a Blue Moon ("Однажды при голубой Луне", что значит редко или вообще никогда), будет благоприятной для креативных и творческих людей.

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Что можно делать в суперлуние

Суперлуние – лучше время для творчества, проведения выставок и презентаций. Все мероприятия пройдут на ура и принесут не только признание, но и деньги. Особенные возможности откроются для писателей, художников, музыкантов и фотографов – им нельзя упустить такой случай, нужно заявить о себе.

Вселенная в Голубую Луну будет посылать людям подсказки, в каком направлении лучше двигаться, так что стоит прислушаться к своей интуиции. Возможны судьбоносные встречи – и не только деловые, которые сулят карьерный рост, но и романтические. В суперлуние невозможное станет возможным – и особенно это почувствуют водные знаки — Рыбы, Рак и Скорпион.

Что нельзя делать в Голубую Луну

Суперлуние принесет высокую эмоциональную нестабильность, так что стоит избегать острых углов в разговорах, чтобы не испортить отношения раз и навсегда. Есть большая вероятность недопонимания, и даже мелкая ссора грозит перерасти в большой скандал. Не стоит в этот день перетруждаться и брать дополнительную работу, а также употреблять спиртное.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.