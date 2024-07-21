Гороскоп на 21 июля: кому лучше доверять интуиции, а кто может делать большие покупки

Актуальный гороскоп рассказывает, кого ждет благосклонность судьбы в ближайшие дни. Кто должен уделять больше времени как своим потребностям, так и потребностям своих близких? Когда лучше принимать решения, руководствуясь сердцем, а когда головой? Откройте тайны, скрытые в картах вашего ежедневного гороскопа, и узнайте ответы на свои вопросы на 21 июля.

ОВЕН (21.03 – 20.04)

Эта неделя принесет покой и стабильность, но может появиться чувство скуки. Возможно, стоит рассмотреть вариант поездки для внесения многообразия в жизнь.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

Попытайтесь запланировать что-то особенное, выходящее за пределы рутины. Путешествие с друзьями или занятия йогой на природе могут стать отличным выбором.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

Начало недели было прекрасным, так что сохраняйте позитивный настрой до его конца. Используйте все открывающиеся перед вами возможности.

РАК (22 июня – 22 июля)

Вы склонны анализировать свою жизнь и обобщать недовольство. Этот период способствует самоанализу и поиску путей улучшения.

ДЕВА (23.08 - 22.09)

Никогда не поздно для изменений, избавьтесь от всего, что вас беспокоит. Если что-то мешает вашему покою, самое время это исправить.

ВЕСЫ (23 сентября - 22 октября)

Расставьте приоритеты в день, ведь могут появиться новые интересные предложения. Будьте готовы принимать важные решения.

СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

Отведите меньше времени на экраны, ведь чрезмерное их использование может отразиться на вашем самочувствии. Поставьте во главу угла свое здоровье.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Планируйте эту неделю вместе с близкими, если это возможно. Совместные планы доставят больше удовольствия.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Ваша интуиция будет особенно сильна на этой неделе. Доверяйте своим внутренним ощущениям и следуйте за ними.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)

Эта неделя благоприятна для выгодных покупок. Позвольте себе немного потратиться на что-нибудь особенное.

РЫБЫ (19 февраля - 20 марта)

Пора инвестировать в себя и свои навыки. Купите курс иностранного языка или абонемент на фитнес – это отличная инвестиция в ваше будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые никогда не подведут.

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