Huawei представила вертикальную беспроводную зарядную док-станцию мощностью 80 Вт

Вместе с запуском сложного смартфона Pocket 2 компания Huawei представила новый аксессуар – вертикальную док-станцию для беспроводной зарядки. UAportal рассказал об этом устройстве подробнее.

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Дизайн и подключение

Этот новый продукт доступен в двух цветах и может похвастаться удивительной максимальной выходной мощностью 80 Вт. Зарядная док-станция, разработанная с учетом удобства и безопасности пользователя, имеет встроенную систему охлаждения, порт USB-C и функцию обнаружения посторонних предметов.

Дополнительные функции

Одной из важных функций безопасности устройства является его способность обнаруживать металлические предметы, такие как ключи или монеты, во время зарядки. В случае их обнаружения мигающий светодиодный индикатор известит пользователя о безопасности зарядки. Док-станция совместима с разными устройствами, что придает универсальности и практичности ее функционалу.

Стоимость и презентация

К сожалению, детали по цене и конкретной дате запуска вертикальной беспроводной зарядной док-станции Huawei пока не разглашаются. Однако ожидается, что это новое дополнение к их линейке, вероятно, обойдется около 100 долларов США, что делает ее привлекательным и доступным вариантом для потребителей, ищущих эффективные решения для беспроводной зарядки.

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