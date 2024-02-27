iPhone не будет первым устройством с гибким экраном от Apple: на чем сосредоточились в компании

UAportal рассказал, что предстоящий дебют устройства с гибким сложным дизайном от Apple не будет сосредоточен на iPhone, а скорее превратится в более крупный гаджет. Спекуляции указывают на возможный формат планшета или ноутбука в качестве ключевых претендентов.

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Особенности функции

Эта новаторская инициатива была постоянным стремлением технологического гиганта за последние полвека. Однако планов по массовому производству пока нет.

Apple, известная своими строгими стандартами качества, сталкивается с проблемой создания гибкого дисплея, соответствующего их репутации. Хотя слухи намекают на потенциальную напряженность во взаимоотношениях Apple с разработчиком дисплеев, компанией Samsung, такие предположения не были официально подтверждены. Apple переориентировала свои внутренние инженерные усилия на собственные проекты гибких дисплеев, возможно с целью усиления контроля качества.

Презентация

Хотя точных временных рамок компания не указала, стало известно, что будущие клиенты могут ожидать грандиозного дебюта сложного устройства Apple не раньше, чем 2025 год. Поскольку компания усердно исследует многочисленные направления развития сложных технологий, именно эта разработка остается одним из самых ожидаемых достижений для преданных поклонников бренда.

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