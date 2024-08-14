Искусство манипуляции: как знаки зодиака управляют вашим мнением

Некоторые люди буквально жить не могут без того, чтобы не манипулировать другими окружающими. Иногда это негативно отражается на их отношениях с другими, что может приводить даже к фатальным последствиям.

В то же время, как говорят профессиональные астрологи, таких манипуляторов всегда можно определить, в том числе, и по знакам зодиака. Это объясняется тем, что разные знаки зодиака имеют свое особое поведение, поэтому следует узнать об этом по определенным признакам, которые отличаются для каждой группы знаков, говорится в материале издания Оdzadu .

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Земные знаки

Представители знаков зодиака – Телец, Дева и Козерог манипулируют, делая все, чтобы вы почувствовали себя чуть ниже них. Они будут заставлять вас чувствовать себя некомфортно и будут пытаться убедить вас, что вы действительно ничего не знаете или что знаете гораздо меньше, чем они. В результате вы поймете, что без их помощи вам не обойтись, и начнете следовать их плану, являющемуся их целью.

Воздушные знаки

Родившиеся под знаками Близнецы, Весы и Водолей лучше всего умеют манипулировать, и не всегда можно догадаться, что они вообще с вами это делают. Они считают это подлинным искусством и действительно искусны в этом. Признаком того, что они манипулируют вами, является то, что они начинают убеждать вас, что то, что они хотят сделать только для вашего блага. Это не так, на самом деле они хотят с вашей помощью достичь своих целей и намерений.

Водные знаки

Люди, рожденные под знаками зодиака Рак, Скорпион и Рыбы, манипулируют вами, когда притворяются невинными, но на самом деле они хотят, чтобы вы сделали это за них. Однако если это не срабатывает, они становятся совсем другими людьми, которые будут даже агрессивными. Они четко дадут вам понять, что если вы не сделаете то, что им нужно, вы можете пожалеть об этом позже.

Огненные знаки

И наконец представители знаков зодиака – Овен, Лев и Стрелец считают, что манипуляции – лучший инструмент для получения всего, что им нужно. Поэтому они его любят и активно используют в общении, как с близкими, так и совсем незнакомыми людьми. Но они делают это очень резко и они не оставят вас в покое, пока вы не начнете делать то, что им нужно, потому что знают, что рано или поздно вы поддадитесь этому. Их манипуляции очень очевидны и сильны, поэтому вы точно не прогадаете.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали, что пить и есть вашему знаку зодиака: Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы

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