Как достичь белой улыбки в домашних условиях: 4 полезные советы

Красивая, белоснежная улыбка – это мечта многих, ведь у всех нет белых естественных зубов. К счастью, вы сможете их отбелить, обратившись к профессиональному врачу или попробовав домашние методы. UAportal поделился полезными лайфхаками, которые помогут вам в этом.

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Пищевая сода

Это универсальный бытовой продукт, который можно использовать для разных целей, в частности и для отбеливания зубов. Смешайте четверть чайной ложки соды с теплой водой. Осторожно окуните зубную щетку в смесь и выполняйте обычную процедуру чистки зубов.

Клубника и яблоки

Съедая несколько яблок в течение дня, вы избавитесь от незначительных загрязнений и оставите во рту чувство свежести. Клубника, известная содержанием яблочной кислоты, также оказывает подобный эффект.

Полоскание соленой водой

Смешайте несколько ложек соли в стакане теплой воды и прополощите раствором полость рта. Соль не только помогает устранить бактерии, но укрепляет и отбеливает эмаль. Важно отметить, что этот метод предназначен для периодического профилактического использования, а не для регулярной практики.

Следите за рационом

Известно, что рис, рыба и курятина способствуют отбеливанию зубов. Однако не употребляйте такие продукты, как кофе, вино, черника, морковь и свекла, поскольку они могут вызвать характерную окраску на зубах.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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