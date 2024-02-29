Как легко очистить ручки газовой плиты: 4 полезных совета

Поддержание ручек газовой плиты в чистоте и надлежащем состоянии является важным условием гигиены на кухне. UAportal рассказал о простых и натуральных чистящих средствах, которые могут восстановить блеск ручек плиты.

Видео дня

Уксус и вода

Смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Распылите раствор на грязные ручки и оставьте на 5-10 минут, чтобы разъелась грязь. Затем почистите ручки щеткой с мягкой щетиной или губкой и протрите их влажной тряпкой.

Паста из пищевой соды

Приготовьте пасту из пищевой соды и воды, нанесите на грязные ручки и оставьте на 15-20 минут. Затем протрите ручки влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить грязь. Тщательно промойте их водой и высушите чистым полотенцем.

Лимонный сок и соль

Смешайте лимонный сок и соль, чтобы создать очистительную пасту. Нанесите на ручки и оставьте на 10-15 минут. Затем протрите их влажной губкой или тряпкой, чтобы удалить накопившуюся грязь. Промойте водой ручки и тщательно высушите.

Теплая мыльная вода

Наполните миску теплой водой и добавьте несколько капель моющего средства. Окуньте губку или тряпку в раствор и осторожно протрите ручки, чтобы удалить жир и грязь. Промойте все чистой водой и высушите их полотенцем.

Ранее UAportal рассказывал, как поддерживать остроту кухонных ножей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!