Как поддерживать остроту кухонных ножей: 3 эффективных совета

Поддержание остроты кухонных ножей необходимо для эффективного и безопасного приготовления пищи. UAportal поделился несколькими практическими советами, которые помогут сохранить остроту и надежность лезвий.

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Использование разделочной доски

Всегда используйте разделочную доску вместо резки на твердых поверхностях, таких как столешницы или тарелки. Это поможет предотвратить затупление лезвия ножа от контакта с твердыми материалами. Чтобы избежать повреждения ножей, очень важно выбрать разделочную доску из безопасного для ножей материала, например дерева или пластика.

Правильное хранение

Ножи следует держать в специальном блоке, на магнитной ленте или в чехлах для ножей, чтобы защитить их лезвия от контакта с другими предметами или поверхностями. Не храните их в ящиках, где они могут легко соприкасаться с другими предметами и затупиться. При транспортировке ножей всегда необходимо использовать защитный чехол для лезвия, чтобы уберечь их от повреждений.

Регулярная заточка

Регулярная шлифовка и заточка имеют решающее значение для сохранения остроты кухонных ножей. Использование точильной стали для выравнивания кромки лезвия до или после каждого использования помогает поддерживать его лучшие рабочие характеристики. Кроме того, если вы заметили ухудшение остроты ножей, следует отнести их в мастерскую для профессиональной заточки.

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