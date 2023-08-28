Как одеваться по знаку зодиака, чтобы привлечь удачу: гороскоп

Какие цвета одежды выбрать каждому знаку зодиака? На самом деле это имеет большое значение, ведь правильные оттенки не только подчеркнут красоту, но и подарят прилив хорошей энергии, утверждают астрологи. Читайте детальнее!

Телец – самый упрямый из всех знаков зодиака. Выбирая цвета одежды, отдавайте предпочтение классике. Черный цвет с металлическими акцентами вам идеально подойдет.

Овны лучшее всего будут чувствовать себя в сочетании классических джинсов и белой футболки. Если вы хотите добавить изюминку, выберите оттенки желтого. Они подчеркнут ваш характер.

Близнецы часто меняют свое мнение и стиль. Сделайте ставку на свободное сочетание ярких цветов. Лучше всего вам будет в красном цвете, который подчеркнет ваши сильные стороны.

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Ракам нравятся нежные цвета, которые не выделяются из толпы. Сделайте ставку на серые оттенки, которые вы сможете сочетать с оттенками золота.

Лев – прирожденный лидер. Выбирайте "королевские" цвета одежды, такие как бордовый и темно-зеленый.

У Дев тонкая и чувствительная душа. В вашем случае лучше всего подойдут пастельные оттенки. Не бойтесь нежного голубого и пудрово-розового.

Весы в жизни руководствуются прежде всего логикой и хладнокровным анализом. Выбирайте одежду классических оттенков. Сделайте ставку на черный и белый.

Скорпионы независимы и ценят свободу превыше всего. Ваш цвет – все оттенки синего. Выбирайте их, и вы будете жить в соответствии со своими убеждениями.

Стрельцам нравится выделяться из толпы. Вы не боитесь экспериментов и часто выбираете смелые цвета. Вам пододдет одежда оранжевых и желтых оттенков.

Козерогам нравятся спокойные и приглушенные цвета. Идеальным сочетанием для вас станет графитовый цвет с элементами белого.

Водолеи любят мир и бунтовать против правил. Выбирайте насыщенные цвета, связанные с землей. Сделайте ставку на темно-синий и морские аксессуары.

Рыбы – творческие люди. Делайте ставку на яркие цвета, но лучше всего вам подойдут бежевые и кремовые оттенки. Образ стоит завершить зелеными аксессуарами.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.