Как приготовить идеально хрустящий жареный картофель: 5 интересных советов

Достичь идеальной хрустящей корочки при жарке картофеля может быть непросто. UAportal рассказал, как с помощью правильных приемов вы сможете поднять свое блюдо до уровня гурманов.

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Панировка

Нарезав картофель нужной формы, просушите его бумажным полотенцем, а затем покройте тонким слоем кукурузного крахмала. Аккуратно посыпьте им картофель, чтобы образовалось легкое, равномерное покрытие. Это поможет поглотить лишнюю влагу и будет способствовать хрустящей корочке во время жарки.

Двойная обжарка

Обжарив картофель один раз в масле при более низкой температуре, дайте ему остыть, а затем обжарьте второй раз при более высокой температуре. Эта техника гарантирует, что она полностью приготовится, а затем поджарится к хрустящей корочке.

Равномерная нарезка

Очень важно нарезать картофель равномерно. Разная толщина может привести к неодинаковому прокаливанию, в результате чего некоторые кусочки будут слишком хрустящими, а другие останутся недожаренными.

Правильно разогретое масло

Чтобы достичь идеальной хрустящей корочки, очень важно использовать правильно разогретое масло. Перед добавлением картофеля, он должен быть доведен до нужной температуры, поскольку жарка в недостаточно горячем масле может привести к жирной, мокрой корочке.

Избегайте переполнения

Наконец-то важно избегать переполнения сковороды или кастрюли, чтобы обеспечить картофелю достаточно места для равномерного приготовления. Если жарить слишком много одновременно, температура масла может снизиться, что помешает ему должным образом приготовиться.

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