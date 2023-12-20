Как привычки влияют на жизнь человека: 5 интересных фактов

Для преодоления плохих привычек и воспитания хороших ключевым фактором является упорство. Вооружившись знаниями эффективных стратегий, успех в этой борьбе не за горами. UAportal подготовил 5 интересных фактов, на которые следует обратить внимание.

Видео дня

Формирование привычек

Привычки формируются как средство, позволяющее мозгу экономить усилия. Сначала мозг активно вовлекается при выполнении нового действия, но затем он становится автоматическим, превращаясь в привычку. Вспомните такие рутинные действия, как чистка зубов или навигация на компьютере – сейчас они не требуют усилий по сравнению с тем, когда вы впервые научились их выполнять.

Привычки трудно искоренить

Привычки оставляют стойкие отпечатки в нашем мозге. Эти привычки закодированы, и это очень полезно. Представьте себе, что после отпуска вам придется каждый раз заново учиться вождению. Однако следует отметить, что мозг не отличает хорошие и плохие привычки, поэтому сохраняет их все.

Читайте также: Что нельзя делать: Привычки водителей, которые вредят автомобилю

Привычки возникают без нашего согласия

Обычно люди хотят заниматься спортом, рано просыпаться или учить иностранный язык. Однако исследования показывают, что у людей нет постоянного желания потреблять нездоровую пищу или газировку. К сожалению, случайный визит в ресторан быстрого питания постепенно превращается в частое посещение, пока не становится ежедневной рутиной.

Цикл привычек

Каждая привычка проходит простой трехступенчатый цикл. Процесс состоит из признака, модели и вознаграждения. Во-первых, напоминание заставляет мозг работать на автопилоте и предлагает привычное действие (пачка сигарет в кармане или аромат свежеиспеченных булочек из ближайшей пекарни).

Во-вторых, следует шаблон – физическая, умственная или эмоциональная реакция, удовлетворяющая влечение по знакомому алгоритму (курение, покупка булочки, пробежка). Наконец цикл завершается вознаграждением – дозой эндорфинов, чувством принадлежности, улучшением коммуникации, отвлечением внимания, снижением аппетита, физическим самочувствием или повышением энергии.

Напомним, мы рассказывали, как правильно вести себя в гостях.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !