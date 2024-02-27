Как сохранить красоту волос на долгие годы: полезные советы, которые должен знать каждый

Соблюдение здорового питания, регулярная стрижка и надлежащий уход имеют важное значение для сохранения здоровья волос. UAportal рассказал эффективные советы, которые помогут сохранить красоту локонов надолго.

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Правильный уход за волосами

Речь идет об использовании соответствующего шампуня и кондиционера для каждого типа волос, избегании чрезмерной мойки, чтобы предотвратить вымывание природных масел, а также использование расчески с широкими зубцами для мягкого распутывания.

Защита волос от теплового воздействия

Перед использованием горячих инструментов, таких как плойки или щипцы для завивки, наносите термозащитные спреи. Кроме того, сушите волосы на воздухе, если это возможно, и контролируйте использование инструментов для термоукладки, чтобы предотвратить длительное повреждение и сохранить здоровый вид волос.

Здоровое питание и гидратация

Сбалансированное питание, богатое витаминами, минералами и белками, способствует росту и укреплению волос. Кроме того, достаточное потребление воды помогает поддерживать его увлажненным, предотвращая его ломкость.

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