Как сохранить обувь из ткани чистой и ухоженной: полезные советы, которые точно пригодятся

Когда речь идет о поддержании чистоты летней обуви из ткани, применение эффективных методов чистки имеет важное значение. UAportal рассказал о практических и простых способах чистки, благодаря которым ваша обувь будет в отличном состоянии в течение всего летнего сезона.

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Мягкая щетка

Возьмите мягкую щетку или зубную щетку для чистки поверхности обуви, чтобы удалить грязь и пятна. Совершайте круговые движения, чтобы не повредить материал. После этого протрите обувь влажной тряпкой, чтобы удалить остатки грязи.

Точечная чистка

Устойчивые пятна можно удалить с помощью моющего средства. Для этого необходимо смешать мыло с водой и, с помощью мягкой тряпки, протереть нужный участок. Аккуратно вотрите раствор в загрязнение, а затем протрите остатки средства чистой влажной тканью. Обязательно просушите обувь на открытом воздухе.

Машинная стирка

Летнюю обувь из ткани, которую можно стирать в стиральной машине, следует поместить в сетчатый мешок для белья и постирать на деликатном режиме. Чтобы не повредить материал, используйте мягкое моющее средство и холодную воду. После стирки, дайте обуви высохнуть на воздухе.

Спрей для пятновыводителей

Если на вашей обуви есть стойкие пятна, используйте специальное пятновыводитель. Внимательно следуйте инструкциям и нанесите спрей на необходимые участки. Затем оставьте его на рекомендуемое время и протрите чистой влажной тряпкой.

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