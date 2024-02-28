Как вывести пятна из детской одежды без химии: действенные методы
Многие родители ищет мягкие и натуральные способы пятновыводения своих детей без использования агрессивных химических средств. UAportal рассказал несколько советов, которые точно вам пригодятся.
Уксус и пищевая сода
Нанесите уксус на загрязненный участок и оставьте его на несколько минут, затем промокните пятно влажной тряпкой. После этого посыпьте уксус пищевой содой и оставьте его еще на несколько минут, прежде чем прополоскать одежду холодной водой.
Перекись водорода и хозяйственное мыло
Смешав равные части перекиси водорода и хозяйственного мыла, нанесите смесь на загрязненный участок, затем осторожно почистите щеткой. Вы сможете эффективно удалить сложные пятна, такие как кровь или чернила, при этом бережно относясь к ткани.
Сода и уксус
Сначала насыпьте соду на загрязненный участок, чтобы разрыхлить пятно, а затем промокните его тряпкой. Нанесите на пятно смесь воды и уксуса – это может эффективно сработать для разных пятен без контакта агрессивных химикатов с тканью.
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