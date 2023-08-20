Какие духи подойдут вам по знаку зодиака? Гороскоп

Идеальные духи можно быстро и легко выбрать, ориентируясь на знак зодиака, утверждают астрологи. Такой аромат подчеркнет лучшие черты характера и поможет привлечь в жизнь удачу.

Овен, Дева, Козерог и Рак

Людям, рожденным под этими знаками зодиака, идеально подойдут легкие, тонко обволакивающие ароматы. Они подчеркнут неповторимый характер Овнов, Дев, Козерогов и Раков, придав им одновременно мужества. Если вы хотите каждый день чувствовать себя особенными, окружите себя мотивационной и гармоничной энергией, выбирайте духи, в которых основные ароматические ноты действительно свежие, но с нужной глубиной. Это могут быть цветочные, нежные ароматы в сочетании с оттенком цитрусовых или мускуса.

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Лев, Телец, Весы и Рыбы

Если вы Лев, Телец, Весы или Рыбы, вам лучше всего подойдут духи с более тяжелыми мускусными нотами. Они идеально соответствуют вашей энергии, стимулируя творчество. Когда вы распыляете их на свое тело, начинаете излучать позитивные вибрации, которые помогут завоевать расположение людей. Сделайте ставку на духи с мускусной нотой, даже если это будет небольшое дополнение.

Стрелец, Близнецы, Водолей и Скорпион

Люди, рожденные под знаком Стрельца, Скорпиона, Близнецов или Водолея, почувствуют хорошее настроение с духами, в которых основные ноты будут легкими и свежими, но с отчетливой добавкой амбры. Это придаст им оптимизма, смелости и поможет открыться новым вызовам. Такие духи будут стимулировать их к действию, высвобождать дремлющие в их душах страсть и творчество. Добавление амбры также может быть полезным для того, чтобы завести новых друзей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также стали известны самые неблагоприятные дни в августе 2023 года. Больше всего неприятностей может свалиться на Весов и Близнецов. Возможны крупные финансовые потери и разрыв отношений.